Enrico Mentana denuncia l'ultimo scandalo sui vaccini: "Tre su dieci hanno saltato la fila"

Enrico Mentana scatena il caos. Il direttore del Tg La7 denuncia quanto accaduto con il vaccino contro il coronavirus. "Come si temeva, e come avevo denunciato ieri - scrive con un post su Facebook - su un totale di 1.312.275 dosi di vaccino fino a ora utilizzate, ben 397.583 sono state iniettate a personale non sanitario e non appartenente alle altre aree a rischio come ad esempio quelle degli ospiti delle Rsa e degli ultraottantenni". Secondo il giornalista, dunque, molti che hanno ottenuto l'antidoto contro il Covid-19 non ne avrebbero avuto il diritto.

Almeno non ora. La conferma è arrivata dal presidente della federazione degli ordini dei medici. "Vuol dire - prosegue - che tre su dieci hanno fatto il vaccino saltando la fila, con l'aiuto indispensabile di chi distribuisce le dosi". Un'accusa che si aggiunge al problema vaccini. L'Italia infatti deve fare i conti con molte meno dosi di quelle previste da Pfizer.

