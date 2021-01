Michelle Hunziker, bomba a sorpresa sulla conduttrice: "Oppressiva, severa. Sognavo la libertà"

29 gennaio 2021 a

Le parole che non ti aspetti. Parole pesanti, almeno in apparenza. Parole pronunciate da una figlia e che riguardano la madre. Si parla di Aurora Ramazzotti e Michelle Hunzike, affiatatissime. Il loro rapporto infatti è meraviglioso: vicine, intime. E insomma, quanto detto da Aurora, come detto, proprio non te lo aspetti. Anche se poi, quello che sembra un attacco a mamma, in fondo in fondo è soltanto l'ultima, grande, dichiarazione d'amore. L'ultimo attestato di stima.

La figlia di Michelle ed Eros Ramazzotti si è sbottonata parlando con i suoi fan nelle story su Instagram. Ha parlato della sua adolescenza e, appunto, del rapporto con mamma. E Aurora ha rivelato: "Ora la ringrazio per avermi educata così e se mia figlia dovesse essere come ero io, probabilmente la bastonerei", ha confessato candidamente. Dunque ha aggiunto che Michelle Hunziker, che ha appena celebrato i suoi 44 meravigliosi anni", come madre era "molto severa e io bramavo libertà, ero ribelle e avrei fatto di tutto per trasgredire le regole". Insomma, non è stato tutto semplice. Sia per Aurora, sia per Michelle.

La Ramazzotti, poi, ha anche parlato della psicoterapia, a cui si sottopone e che "mi sta aiutando tanto". E ancora, si è sbottonata su un periodo difficile che ha superato grazie ai suoi genitori: "Ho sofferto la cattiveria e la falsità della gente, i canoni di bellezza della società e l’opportunismo. Ma ho solo da ringraziare i miei genitori per avermi trasmesso le loro passioni e avermi insegnato a essere forte", ha rivelato, mettendosi a nudo. Aurora - 24 anno, recentemente contagiata dal coronavirus -, ha poi concluso: "Credo fosse il prodotto di un anno emotivamente impegnativo, un mese di Covid e l’incertezza di ciò che ci aspettasse. Ora sto decisamente riprendendo forze".

