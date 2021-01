L'aria che tira, lo sconcerto di Myrta Merlino: "Ammazza, che roba". Alessandro Sallusti si presenta in tv così: mai visto prima

29 gennaio 2021 a

"Scacco Matteo a Conte" ha titolato Alessandro Sallusti sull'edizione odierna del Giornale, facendo intendere chiaramente con questo gioco di parole che al momento la partita la sta vincendo Matteo Renzi. Prima di entrare nel cuore del discorso politico sulla crisi di governo in atto, Myrta Merlino ha alleggerito l'atmosfera con una battuta rivolta proprio a Sallusti: "Ammazza, che belle cuffiette rosse!", ha esclamato la conduttrice de L'aria che tira. "Sono quelle di riserva", ha sorriso il direttore, provocando un'altra replica da parte della Merlino: "Sembrano le cuffiette dei miei figli, molto trendy".

Poi il discorso è tornato sugli intrighi di potere, nei quali Matteo Renzi ha dimostrato di essere "tre spanne sopra" a Giuseppe Conte e a tutti gli altri giocatori. "E' a capo di un partito con il 2 per cento e ha dato scatto, io credo matto, al premier", è l'opinione espressa da Sallusti, che poi ha aggiunto: "Io non penso che Conte abbia possibilità di rimanere dov'è, adesso però anche Renzi deve salvare se stesso. Non so se ci riuscirà, vedremo nelle prossime ore".

Insomma, il direttore del Giornale non crede che l'avvocato del popolo possa tornare per la terza volta a Palazzo Chigi: "In studio hai dei politologi molto più informati di me - ha dichiarato rivolgendosi alla Merlino - ma io per esperienza quando le dinamiche sono queste non vedo come Conte possa rientrare in gioco".

