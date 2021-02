Striscia la Notizia, "ma che c*** dici?": Matteo Renzi umiliato, un video molto imbarazzante

01 febbraio 2021 a

"First reaction: shock", è la frase che ha dato grande popolarità a Matteo Renzi che, al di fuori dei riflettori politici, è praticamente irrilevante per gli italiani. Striscia la Notizia - il tg satirico di Canale 5 ideato da Antonio Ricci - ha deciso di tornare sull'inglese maccheronico del leader di Italia Viva, montando un video molto simpatico che racchiude diverse altre dichiarazioni in lingua straniera un po' sgangherate o piene di errori. Il tutto termina poi con un classico "ma che c*** dici?", che Renzi dovrà incassare di buon grado, dato che i suoi scivoloni sono diventati virali.

Al punto che in pratica sono l'unica cosa in grado di far risalire la sua popolarità: lo "choc" mostrato nell'ultima intervista in inglese per la Bbc è diventato un meme conosciuto da tutti e diffusissimo soprattutto dai più giovani, che altrimenti non nutrirebbero alcun interesse nei confronti di un giocatore politico del suo calibro. E' infatti curioso notare che Renzi stia smuovendo mari e monti, arrivando persino a provocare una crisi di governo in piena pandemia che ancora oggi non ha una soluzione, eppure è sempre ancorato a un tristissimo 2 per cento con la sua Italia Viva.

E' invece bastato pronunciare un paio di frasi in un inglese maccheronico per vivere una fiammata di popolarità: peccato che Renzi di mestiere faccia il politico e non l'influencer, altrimenti avrebbe potuto costruire notevole consenso sui social dopo essere diventato una macchietta.

