L'aria che tira, "lo dica al suo amico Alan Friedman". Renato Brunetta spietato, risponde così a Myrta Merlino: gelo in diretta

"Lo dica al suo amico". Renato Brunetta, in collegamento con Myrta Merlino a L'aria che tira su La7, colpisce duro Alan Friedman, il giornalista americano mai tenero con Silvio Berlusconi e il centrodestra italiano. E l'ex ministro della Funzione pubblica gli rende pan per focaccia davanti a tutti i telespettatori.

"Mi pare che lei farebbe il ministro più volentieri", lo stuzzica la Merlino, sottolineando la buona predisposizione di Brunetta per Mario Draghi, ex governatore della Bce ora premier incaricato. Per la cronaca, Brunetta è stato uno dei pochi, dentro Forza Italia, a uscire con commenti apertamente favorevoli sulla scelta del presidente Sergio Mattarella, in contrapposizione con la prudenza degli azzurri che non vogliono compromettere i rapporti con gli alleati Salvini e Meloni.

"Non è questo il punto - replica piccato Brunetta -, lei magari lo dica al suo amico Friedman, che anche lui farebbe il ministro volentieri, magari evitando qualche gaffe... Il problema è salvare l'Italia". "Ma che c'entro io?", domanda con un sorriso la Merlino. "Nulla, nulla, è che Friedman mi sta antipatico", chiarisce subito Brunetta. "Io le sto simpatica però", cerca rassicurazioni la giornalista. "Assolutamente sì. Siccome so che è suo amico, e lavoravate insieme e io spesso ero ospite vostro, glielo volevo dire: Friedman mi sta francamente antipatico".

