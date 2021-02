Guido Crosetto smaschera il Movimento 5 Stelle: "Hanno rotto a Matteo Renzi, poi arriva Beppe Grillo e gli dà ragione"

11 febbraio 2021 a

Guido Crosetto spazientito. Il fondatore di Fratelli d'Italia assiste alla giravolta del Movimento 5 Stelle quasi stupito. "Hanno rotto le scatole a Renzi per 2 settimane per il “nuovo rinascimento” e poi arriva lui e gli da totalmente ragione". Il riferimento di Crosetto è specificato poco dopo in un tweet di Beppe Grillo dove si legge: "È ora di progettare le nostre città attorno alle persone, non alle strade. Ecco #TheLine, la città senza auto, senza strade e senza emissioni". E ancora: "Un Super-Ministero per la transizione ecologica lo hanno Francia, Spagna, Svizzera, Costarica e altri paesi. Presto lo dovranno avere tutti. Non lo dico io. Ce lo gridano la natura, l’economia, la società".

Ma d'altronde i repentini cambi di idea non sono nuovi in casa Cinque Stelle. Lo stesso Crosetto ironizzava sul mandato esplorativo affidato al presidente della Camera dei deputati nonché grillino Roberto Fico. La tempistica - a detta dell'imprenditore - era tutta ragionata. E serviva "per chiamare Davide Casaleggio nella speranza di farci pace. Riesumare la piattaforma Rousseau, una volta considerata dal Movimento 5 Stelle il baluardo della democrazia, ma da tempo ben serrato in soffitta. E solo a quel punto provare a riaccenderla e vedere se funziona, indire una votazione". E, passaggio meno difficile di tanti altri, "accordarsi con Davide sulla percentuale di vittoria del sì a Italia Viva".

Una battuta quella di Crosetto che potrebbe valere anche per il "sì" a Mario Draghi. Proprio nella giornata dell'11 febbraio i Cinque Stelle sono chiamati a votare sul nuovo governo. Nonostante le tensioni e i malcontenti tra chi è a favore e chi no, l'esito pare scontato. Non a caso Grillo ha commentato entusiasta la decisione del premier incaricato di concedere un ministero per la transizione ecologica. Così come non è un caso l'endorsement di Giuseppe Conte.

