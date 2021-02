CartaBianca, dramma per Mauro Corona: cade in montagna. Annuncio della Berlinguer, ecco le sue condizioni

17 febbraio 2021 a

Piccolo incidente per Mauro Corona. Lo scrittore, nonché uomo di montagna, è scivolato sulla neve. Lo scultore si è fratturato la spalla e la testa dell’omero durante un’escursione scialpinistica sopra Erto (Pordenone), sui monti di confine fra Bellunese e Friuli. “Ieri - ha scritto su Facebook - a scialpinismo mi son danneggiato una spalla. Potevano essere entrambe. E anche la testa. Morale? Sono fortunato". Molti i commenti di amici e followers che gli auguravano di riprendersi presto. Tra questi anche quello di Bianca Berlinguer. La conduttrice di Cartabianca ha voluto salutare Corona direttamente in tv, su Rai 3. Dove una volta c'era proprio Corona a farle da ospite fisso.

"Un grande abbraccio a Mauro Corona - ha esordito - che neanche stasera potrà essere con noi e che, sulla neve delle sue amate montagne, è caduto e si è rotto una spalla e fratturato la testa dell’omero“. Oltre all'augurio di pronta guarigione, quello della conduttrice sembra un chiaro tentativo di riammettere Corona negli studi di Viale Mazzini. Molti i messaggi più o meno espliciti al direttore di rete Franco Di Mare. È stato lui a prendere la decisione di allontanare lo scrittore dai suoi programmi. Quest'ultimo reo di aver dato della "gallina" alla Berlinguer, in occasione dell'ennesima discussione. "È diventata una questione tra maschi - l'ha definita la stessa Berlinguer al Corriere della Sera -. In nome dell’offesa al genere femminile, Di Mare si è dimenticato di prendere in considerazione proprio l’opinione della persona che si sarebbe dovuta sentire offesa, che sono io". Opinione che voleva il reintegro di Corona.

Ma niente, Di Mare non ha fatto retromarcia. Anzi, ha rincarato così la dose: "Ho empatia e considerazione per una persona che ha veri problemi con l’alcol, che andrebbe accompagnato in un programma di recupero. Mi era simpatico e gli volevo dare una mano, ma Mauro Corona voleva imporre il suo rientro quando voleva lui". E la discussione è destinata a proseguire.

