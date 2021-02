Franco Bechis a Otto e Mezzo su Mario Draghi: "Discorso molto politico". Il bersaglio delle sue parole: ecco a chi ha risposto

17 febbraio 2021 a

Come leggere le parole di Mario Draghi, al suo primo giorno in Parlamento per la fiducia al Senato? Cosa dobbiamo trarne? A ragionare sull'intervento del premier, ospite di Lilli Gruber a Otto e Mezzo su La7, ecco Franco Bechis, il direttore de Il Tempo, che si spende in considerazioni "politiche", ma anche umane. Già, perché il discorso dell'ex governatore della Bce è stato, anche, molto politico. Ed è proprio da questa considerazione che parte Bechis.

"Secondo me nella replica è stato più politico rispetto al discorso di questa mattina. Ha risposto persino a singoli senatori come Giarrusso, che gli aveva fatto un discorso di 30 secondi per dire che non aveva citato la mafia e che dunque non lo avrebbe votato. Eppure ha ripreso anche quello", premette Bechis. Nella breve replica, 15 minuti in serata, Draghi ha anche parlato di ambiente, immigrazione e rapporto con le regioni, rispondendo di fatto ad alcune obiezioni che gli erano state mosse nel corso del dibattito.

"Certamente, è il suo esordio - riprende il direttore -. Devo dire che questa mattina ha esordito con una citazione che fu l'ultima che fece da governatore della Banca d'Italia, una frase di Cavour sulle riforme compiute a tempo che invece di indebolire l'autorità la rafforzano. Lo disse nel 2011 nelle sue considerazioni finali, un suggerimento alla politica: sono passati dieci anni, nessuno ha colto quel riferimento dato che, giunto oggi a fare il politico, fa propria quella citazione".

Infine, da parte di Franco Bechis, delle considerazioni relative alla persone: "Quella citazione ne dava l'impronta, però Draghi è stato molto politico in tutte le risposte. Finalmente abbiamo visto un po' di pathos, di uomo, con quella battuta iniziale: scusatemi, devo ancora imparare. Lo ha un po' sciolto, questa mattina era glaciale". Il riferimento di Bechis è alla battuta con cui Draghi ha aperto le repliche, dopo aver avuto qualche problema con il microfono.

