Flavio Briatore rovinato dalla pizza: "Quanti soldi ha perso con il suo locale a Londra", numeri pesantissimi

18 febbraio 2021

Costa carissima a Flavio Briatore la "pizza inglese". Il manager ha chiuso il bilancio della sua Pizza Crazy Ltd, che gestisce l'omonimo locale londinese nel lussuoso quartiere di Marylebone, con una perdita di un milione di euro e ricavi di poco superiori, come riportato dal Tempo. I numeri, piuttosto pesanti, sono contenuti nel bilancio 2019 di Billionaire Lifestyle, "la società lussemburghese che fa capo a Briatore, di cui director è Francesco Menegazzo e che raggruppa diverse partecipazioni dell'imprenditore".

Briatore aveva inaugurato la catena Pizza Crazy "a casa sua", con un primo locale a Porto Cervo, in Costa Smeralda, a due passi dal Billionaire. Quindi l'avventura inglese, seguita dalla nuova succursale a Montecarlo. Proprio la società inglese, sottolinea il quotidiano romano diretto da Franco Bechis, "è quella che presenta le maggiori perdite della holding nel Granducato che ha chiuso con un rosso di oltre 355mi1a euro che va ad aggiungersi al disavanzo di quasi 4 milioni accumulato nei precedenti esercizi".

Di seguito, nel dettaglio, i conti della Billionaire Lifestyle, che "con un attivo di 51 milioni, possiede fra l'altro l'italiana Billionaire srl in carico a 4,1 milioni e proprietaria dell'omonimo noto locale in Costa Smeralda che ha perso 222mi1a euro, il 48% di Mammamia (in carico a 1,1 milioni) proprietaria dei bagni Twiga di Forte dei Marmi, l'inglese Hospitality Trademarks in carico a 1,3 milioni e in rosso per 412mi1a euro, le monegasche Sundream (che gestisce il Cipriani) in carico a 18 milioni, Sea dream (proprietaria del Twiga Crazy Fish Sumosan) in carico a 12,1 milioni e Cova Monte Carlo". Insomma, nemmeno a Briatore non tutte le pizze riescono col buco.

