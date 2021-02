Rocco Casalino nella chat coi giornalisti: "Ho superato Barack Obama". Ma non è vero

18 febbraio 2021 a

“Arrivato un whatsapp di Casalino nella chat di gruppo. È sul suo libro. Dice: ‘Superato Obama nella classifica Amazon’”. Così Stefano Cappellini ha rivelato il contenuto di un messaggio ricevuto da Rocco Casalino, probabilmente su un gruppo che aveva la funzione di fare da canale di comunicazione diretto con Palazzo Chigi. Curioso che l’ormai ex portavoce abbia scelto di utilizzarlo per mostrare con orgoglio i risultati del suo libro, come svelato dal giornalista di Repubblica. Quest’ultimo è stato accusato da qualcuno di essere invidioso, quando in realtà l’intento era far notare la stranezza di quella comunicazione.

Tra l’altro attualmente non risulta neanche vero che Casalino abbia scavalcato Barack Obama: il suo libro “Il portavoce-la mia storia” è quinto in classifica, alle spalle proprio di “Una terra promessa” dell’ex presidente degli Stati Uniti. Al primo posto resta saldo “Il sistema” scritto da Alessandro Sallusti con la collaborazione decisiva di Luca Palamara. Ciò non toglie che l’autobiografia di Casalino stia ottenendo un ottimo successo editoriale, segno che il tour promozionale sta sortendo i suoi effetti.

A partire dall’uscita di scena da Palazzo Chigi l’ex portavoce di Giuseppe Conte ha infatti girato trasmissioni e giornali in lungo e in largo: è stato a Otto e Mezzo, a Quarta Repubblica, a DiMartedì, a Propaganda Live e prossimamente sarà pure a Verissimo, per un’intervista più intima e personale con Silvia Toffanin.

