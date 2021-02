L'aria che tira, rissa tra Myrta Merlino e Vittorio Feltri: "Per te si divertono?", "Ma piantala. Mi hai rotto...", volano parole grosse

19 febbraio 2021 a

Scontro in diretta a L'aria che tira su La7 tra Vittorio Feltri e la conduttrice Myrta Merlino sull'aborto. La discussione parte dal tema delle donne che secondo Feltri sono "più brave degli uomini", anche se in politica "sono cretine esattamente come gli uomini". "È sotto gli occhi di tutti lo spettacolo che ci offre la politica, ma non solo negli ultimi tempi ma da quasi sempre quindi non c'è da stupirsi", sostiene il direttore di Libero. Che spiega: "Le donne in politica non riescono a sfondare perché non amano la politica. Sono poche le donne che si dedicano alla politica e quindi pochissime quelle che riescono a distinguersi. questo mi sembra del tutto evidente".

Mentre nelle professioni, continua Feltri, "le donne che frequentano di più l'università rispetto agli uomini sono mediamente più brave dei maschi, studiano meglio e sono più tenaci. Anche nel mio giornale sono più brave. Fra l'altro le donne hanno anche più attaccamento al lavoro, ad un certo punto possono sbandare solo quando sono spinte da un forte desiderio di maternità e per sfornare figli perdono qualche autobus". "Io lo scrivo nel mio pezzo", ironizza il direttore, "sono vecchio come un dattero ma sono ancora qui a rompere i cogli***".

Quindi la discussione si accende. "Si possono sfornare figli e lavorare", interviene la Merlino. "Abbiamo avuto sei milioni di aborti", ribatte Feltri, "se fossero nati avremmo 66 milioni di abitanti quindi non avremmo il problema delle culle vuote". A questo punto la conduttrice si innervosisce e interviene nuovamente interrompendo Feltri: "Sai quanto detesto polemizzare con te, ma la libertà di abortire è sacrosanta". Il direttore si inalbera: "Io non ho detto il contrario, io ho detto la realtà". "Detta così sembra che le donne si divertano ad abortire. Per una donna invece è un lutto", insiste la Merlino. Quindi la risposta di Feltri, furioso: "Lo dici tu, piantale per favore. L'aborto è legittimo, perché cavolo mi rompi l'anima?".

