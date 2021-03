Vittorio Sgarbi nudo a letto? Arriva Efe Bal, proposta indecente: una "mossa" da censura

01 marzo 2021 a

Una foto di Vittorio Sgarbi a letto è bastata a scatenare Efe Bal. Il critico d'arte ha condiviso su Instagram uno scatto che lo ritrae sdraiato, coperto da un lenzuolo. Tutti a fianco i giornali del mattino. "Che tristezza leggere i giornali di questi tempi", - ha commentato in calce. La didascalia sembra fare riferimento alla pandemia, da mesi in prima pagina. Ma non solo, perché dopo aver annunciato la sua corsa a sindaco di Roma ci immaginiamo che Sgarbi abbia molti più impegni di quanti ne avesse in precedenza.

Tornando all'immagine sono moltissimi i commenti piovuti, tra questi però è uno in particolare a balzare subito all'occhio. E si tratta della famosissima escort transessuale Efe Bal che non lascia spazio a molte interpretazioni: "Posso...?", scrive per poi aggiungere emoticons parecchio esplicite. Insomma, le intenzioni della transessuale sono chiarissime. Il commento è stato cancellato in fretta lasciando, ma il web non dimentica. Prontissimi gli utenti che hanno ben pensato di fotografare e rendere tutto pubblico.

Oltre a quello della sua grande ammiratrice Efe Bal, tuttavia, tantissimi altri utenti hanno commentato il post dicendosi d'accordo con il critico d'arte. "Si parla solo di covid nei giornali…. Solo di quello", scrive un utente. "Bellissima foto! Complimenti", aggiunge un altro. E ancora: "Condivido in pieno Vittorio tanto è vero che rinuncio a leggerli", "Concordo, Vittorio, son uno squallore i giornali di questi ultimi tempi", "Hai ragione Vittorio!!!!!!", “Condivido pienamente”.

Ma gli eccessi di Sgarbi, o comunque a lui legati, non sono nuovi. Qualche mese fa aveva fatto scalpore la confessione a Live-Non è la d'Urso del deputato su una ex concorrente del Grande Fratello Vip. "Sei stata con me in un bagno per un quarto d'ora, abbiamo un testimone - diceva a Franceska Pepe -. Perché vuoi litigare con me? Sei stata insieme a me 7 ore. Non puoi negare di essere stata dietro una porta con me e quello che è accaduto lo sappiamo solo io e te e non mi interessa che sia quello che tu vuoi o che non vuoi".

