Striscia la notizia, Mario Draghi intercettato: "Come ho salutato Arcuri", la frase rubata

01 marzo 2021 a

a

a

Gli assembramenti nel weekend mandano su tutte le furie Mario Draghi. E Striscia la notizia, come da tradizione, raccoglie gli sfoghi del neo-premier. Facile, se si tratta di Dario Ballantini, storico imitatore del tg satirico di Canale 5 fondato e diretto da Antonio Ricci. Così il Draghi-Ballantini definisce "doveroso" ribadire "il monito a tutti: allora siete proprio de coccio", in perfetto anglo-italiano.

"Quando parli alla nonna...". Renzi, il video più imbarazzante di tutti i tempi? In inglese, così: demolito da "Striscia" | Guarda

Quindi esce dal suo studio di Palazzo Chigi e si dedica al bagno di folla. Pardon, bagno di parlamentari. In centro a Roma, d'altronde, è facilissimo imbattersi in questo o quel politico di rango. Al leghista Durigon, per esempio, confida: "Ho appena parlato con Roberto Speranza, abbiamo deciso di inviarlo per le piazze con un carrettino, a gridare 'donne, è arrivato il vaccinino'". E l'uomo di Matteo Salvini se la ride. Con un'altra leghista, di più recente acquisizione) come Laura Ravetto, il Draghi-Ballantini non va troppo per il sottile: "I sottosegretari hanno giurato, livello altissimo, Mi hanno giurato di non rompere il cashback altrimenti i'll take them all out, li pijo a calci tutti".



Draghi e l'addio ad Arcuri: guarda il video integrale di Striscia la notizia

Gran finale su Domenico Arcuri, il commissario straordinario all'emergenza Covid che Draghi ha silurato con una sorta di blitz, più inatteso nei tempi che nei modi: "Arcuri l'ho proprio cacciato - si vanta il finto Draghi -, tra l'altro l'ho salutato con una di quelle mascherine farlocche. Rimaniamo in famiglia, mi prendo un Figliuolo, o un figlioccio". Avevamo il sospetto.

"Il principe dello sfioro". Così Olivia ha umiliato Conte in mondovisione, "Striscia" infierisce sull'ex premier: spunta un video... | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.