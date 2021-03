Stasera Italia, Maria Giovanna Maglie e la drammatica denuncia: "Li stiamo ammazzando". Covid, strage di Stato?

03 marzo 2021 a

A Stasera Italia Barbara Palombelli parla di Covid e lockdown, mostrando la rabbia di tanti giovani che hanno già vissuto lo scorso anno il dramma delle scuole chiuse e che ora lo rivivranno. "Io sono sempre molto addolorata - è il commento di Maria Giovanna Maglie -, la chiave di tutto è che non ci dobbiamo dimenticare che è un anno della nostra vita, che è andato sciupato e perduto. E anche se è giusto continuare a dire che è necessario farlo ancora, poi quest'anno non torna più".

"I giovani che avete intervistato sono scalpitanti - sottolinea la giornalista -, viene da dire che hanno ragione, è la loro vita, è la gioventù. Ma la vita di chi è meno giovane scorre altrettanto velocemente e forse anche di più, questo Covid ci ha ammazzato". Soprattutto, però, è il sistema-Paese a rischiare il collasso. Insomma, non è solo una "questione privata".

"Impossibilità di controllare tutto e tutti, in maniera corretta. Paese sull'orlo di una crisi di nervi. Nessuna prospettiva immediata per il futuro. Differenze ancora adesso tra chi spera di riaprire e chi no - è l'elenco devastante della Maglie -. Sono felicissima che riapriranno cinema e teatri, ma piscine, palestre e ristoranti alla sera, questi li stiamo ammazzando".

