Antonio Maria Rinaldi e la foto con la pizza? David Parenzo delira, il leghista lo umilia: sei parole per sotterrarlo

Volano i consueti stracci tra Antonio Maria Rinaldi e David Parenzo, l'europarlamentare leghista e il giornalista rosso-spinto che spesso e volentieri si scambiano fendenti e battute, in tv così come sui social. Il punto è che il buon David cova una sorta di ossessione per Rinaldi, e chi segue La Zanzara, il programma di Radio 24 di Giuseppe Cruciani, lo sa benissimo. Per Parenzo, ogni pretesto è quello buono per attaccare. O quantomeno per provarci.

E l'ultimo pretesto è una foto postata da Rinaldi su Twitter nella serata di mercoledì 3 marzo: eccolo sorridente con un cartone di pizza in mano, sopra al quale fa capolino posata una bottiglia di birra. A corredo dello scatto, il leghista scrive: "Mentre attendo di partecipare su Rete 4 a Stasera Italia Speciale dalle 21.30 cosa c'è di meglio di una margherita e una birra? Naturalmente ristorante italiano", aggiunge Rinaldi con corredo di bandierine tricolore.

E tanto basta a Parenzo, il quale non sapendo evidentemente cosa fare, che fa? Risponde. E il nostro affezionatissimo Topo Gigo cinguetta: "Ma neppure Salvini twitta più quello che mangia!", e giù emoticon che ridono a crepapelle. E ancora: "Secondo me ti devi aggiornare: ormai siete europeisti. Obran vuoi dal Ppe, voi dentro", aggiunge parole a casaccio Parenzo. A chiudere la questione ci pensa Rinaldi, che a sua volta risponde: "Abbiamo lo stratega politico, ci mancava!". Parenzo, dileggiato come merita, non molla: "Sono davvero molto interessato alla vostra svolta. Forse non ti hanno avvisato". Ma a quel punto, Rinaldi, sceglie di ignorare il buon David. Cala il sipario.

