Vaccino, Myrta Merlino sta con Matteo Salvini a L'aria che tira: "Sputnik? Non vorrei fare la leghista, ma..."

04 marzo 2021 a

Myrta Merlino si schiera con Matteo Salvini. "Non vorrei fare la leghista", dice durante L'aria che tira, su La7, la conduttrice, "ma insomma, combinati come stiamo, diamo le dosi a San Marino, io questo ancora non l'ho capito bene". E annuncia: "L'Ema ha avviato la valutazione dello Sputnik. Qualcosa si muove sul fronte russo". Quindi il suo ospite, il leghista Riccardo Molinari, aggiunge: "Questa è una buona notizia, la preferenza dovrebbe andare su vaccini non prodotti in Russia, il fatto è che la Commissione Europea ha commesso dei gravi errori", ma ora, continua Molinari, "dobbiamo superare le barriere ideologiche. La battaglia contro il virus la si vince quando riusciremo a vaccinare tutti, se il vaccino russo ci può aiutare nelle vaccinazioni allora questa è una strada da percorrere, a malincuore ma bisogna prendere atto della situazione".

L'Europa (forse) si sveglia? Sputnik, "valutazione in tempi rapidi": i burocrati di Bruxelles costretti a piegarsi a Putin

Sulla questione dei vaccini e sulla necessità di una accelerazione si era espresso con forza ieri 3 marzo anche Matteo Salvini che, dopo un incontro con i rappresentanti della Repubblica di San Marino, dove è in uso anche il siero russo Sputnik, aveva detto: "Prima mettiamo in sicurezza gli italiani, prima torniamo a vivere tranquillamente. Se San Marino finisce il suo piano vaccinale ad aprile mentre i due terzi d'Italia ad aprile saranno ancora in alto mare, chiusi e preoccupati vuol dire che da questo punto di vista San Marino ha lavorato bene e noi dobbiamo lavorare meglio". Fanno bene, aveva concluso il leader della Lega, quei governi che "si muovono a 360 gradi" nella ricerca delle dosi, e bisogna correre, senza aspettare i tempi di Bruxelles, era stato il suo messaggio.

Ora l'Ema ha dichiarato che il vaccino russo anti-Covid è in corso di valutazione. L'Agenzia europea del farmaco ha comunicato che la decisione del Chmp (comitato per i medicinali umani) di dare il via a una revisione continua di Sputnik V (Gam-Covid-Vac) si basa sui risultati di studi di laboratorio e studi clinici negli adulti. Queste ricerche indicano che lo Sputnik V innesca la produzione di anticorpi e cellule immunitarie che prendono di mira il coronavirus Sars-CoV-2 e possono aiutare a proteggere dal Covid-19.

