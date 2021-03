Selvaggia Lucarelli insulta Matteo Salvini: "Chiede di comprare qualsiasi vaccino, il solito pagliaccio"

04 marzo 2021 a

Selvaggia Lucarelli non si smentisce. Matteo Salvini cerca di mettere una pezza lasciata dal governo precedente e, in particolare dall'Europa, e lei lo insulta. "Ma il Salvini che ora chiede di comprare qualsiasi vaccino e di sbrigarci a vaccinar è lo stesso Salvini che fino a un mese fa, quando gli chiedevano se si sarebbe vaccinato, balbettava, nicchiava, rispondeva titubante 'Farò quello che mi dice il mio medico'? Il solito pagliaccio". Il riferimento è alla richiesta del leader della Lega di dotarsi dello Sputnik V per far fronte all'emergenza coronavirus.

"Devo aspettare da Bruxelles altri tre mesi per vedere se mi arriva quello che mi è stato promesso? No, mi muovo prima", aveva promesso il numero uno del Carroccio per poi proseguire: "Sto cercando di allacciare rapporti utili con altri Paesi, in queste ore sentirò esponenti dei governi israeliano e di quello indiano per ragionare sulle loro disponibilità di vaccino, ho visto il segretario di Stato di San Marino, perché non somministriamo anche noi il russo Sputnik?".

E in effetti i numeri della pandemia non sono per niente confortanti. Stando all'ultimo bollettino sono molte, troppe, le regioni che si avviano verso la zona rossa. Non a caso Attilio Fontana, governatore della Lombardia, ha deciso di accelerare i tempi e indire la zona arancione scuro dal 5 marzo. Regole più stringenti dunque, che si vanno a sommare alle limitazioni imposte dal 6 marzo al 6 aprile con il nuovo Dpcm.

