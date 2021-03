Non è l'arena, Rocco Casalino scappa dall'inviata di Giletti: Arcuri, Benotti e Conte, l'imbarazzo dell'ex portavoce

08 marzo 2021 a

Di fiato per correre, Rocco Casalino, ne ha da vendere. Per rispondere alle domande di Francesca Carrarini, inviata di Massimo Giletti per Non è l'Arena, no. La giornalista voleva chiedere all'ex portavoce del premier Giuseppe Conte un commento su Mario Benotti, il consigliere e imprenditore coinvolto nella vicenda delle mascherine che di fatto ha portato alla sostituzione del commissario straordinario all'emergenza Covid Domenico Arcuri.

L'imbarazzo dalle parti di chi sedeva a Palazzo Chigi (e che Arcuri ha piazzato e difeso al vertice della piramide) è palpabile, e forse per questo Casalino, appena vede la giornalista di Giletti, inizia a correre velocissimo. Scena che si ripete un'altra volta, con scatti e contro-scatti. Una scena piuttosto raggelante. E Sandra Amurri, in studio a La7, tuona: "Uno che fino all'altro giorno faceva il giro delle televisioni per presentare il suo libro oggi non ha neanche l'educazione di fermarsi con una collega e dire 'Guarda, di questo argomento io non parlo'". Giletti in parte lo difende: "Mi ha mandato un messaggio sul telefonino, mi ha detto di essere pronto a chiarire". "Tutti pronti, ma non si vede mai nessuno", aggiunge sarcastica la Amurri.

E Tommaso Cerno, giornalista e senatore del Gruppo Misto, chiama in causa anche Mario Draghi: "Ha sostituito Arcuri con un generale degli Alpini e non ha detto una parola, forse avrebbe dovuto spiegare perché fa le cose, altrimenti rimane questo alone...".

