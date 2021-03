Striscia la notizia, Nicola Zingaretti rifiuta il Tapiro d'oro: imbarazzo estremo, con Staffelli finisce male

08 marzo 2021 a

Finisce male "l'agguato" di Striscia la notizia a Nicola Zingaretti. Il tg satirico di Canale 5, fondato e diretto da Antonio Ricci, affida a Valerio Staffelli una missione speciale: consegnare il Tapiro d'oro al segretario dimissionario del Pd. Dovrebbe filare tutto liscio, visti anche gli ottimi rapporti di Zingaretti a Mediaset, e in particolare con Barbara D'Urso. Non a caso, domenica sera, il governatore della Regione Lazio ha scelto proprio Live Non è la D'Urso come primo programma tv in cui spiegare il proprio addio alla segreteria dem. Una decisione, quella di andare dalla D'Urso, che è apparsa a molti quasi come una provocazione nei confronti dei suoi detrattori, che si erano scagliati contro Zingaretti che qualche giorno prima aveva dichiarato il proprio rammarico riguardo alle voci di eliminazione dal palinsesto di Canale 5 del programma di Carmelita.

Anche di questo ha chiesto conto Staffelli, consegnando l'ambito premio nelle mani di Zingaretti. Ma il fratello del "Commissario Montalbano"; l'attore Luca, non ha dato prova di grande autoironia e ha preferito non accettare il Tapiro. Scelta legittima, ci mancherebbe, ma certo nuova fonte di piccolo imbarazzo. Non politico, stavolta, ma umano. Se è vero che il potere dà alla testa, a volte anche mollarlo di colpo non pare fare benissimo.

