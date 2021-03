Alessandra Ghisleri contro Alessandro Sallusti: "Mario Draghi il peggiore di tutti?", occhio al sondaggio

09 marzo 2021 a

a

a

Alessandra Ghisleri non è d'accordo con Alessandro Sallusti che nel suo editoriale su Il Giornale ha definito "Mario Draghi il peggior comunicatore nella storia dei presidenti del Consiglio". Ospite a Omnibus, su La7, la sondaggista sostiene di essere di tutt'altra opinione rispetto al video-messaggio del premier Draghi: "Ha parlato ai cittadini e ai politici, la parola unità rivolta a tutti". In questo momento la tenuta psicologica della gente è molto bassa, gli italiani sono stanchi e provati", continua la Ghisleri. "In tutte le regioni ci sono difficoltà, arriviamo sempre tardi".

"In quanti lo fanno?". Strepitoso Sallusti, impallina la Gruber e le sbrocca: "Guarda che nel 2021..." | Video

"Questa rincorsa è stancante ", aggiunge la sondaggista. "Un eventuale lockdown deve essere molto ben giustificato. Secondo i nostri sondaggi, e anche quelli fatti da altri istituti, la gente è favorevole a un lockdown breve con una campagna di vaccinazione a tappeto", rivela la Ghisleri. "C'è la necessità di una tenuta e di un coordinamento tra stato centrale e regioni e siccome la pandemia si sta espandendo ed è passato un anno esatto la gente vorrebe che le istituzioni si organizzassero".

"Il peggiore della storia". Sallusti a valanga su Draghi: quello che pochi hanno notato

Alessandro Sallusti si era riferito a Mario Draghi come "il peggiore comunicatore nella storia dei presidenti del Consiglio" commentando il suo primo discorso agli italiani, un messaggio registrato di pochi minuti. "Sguardo fisso alla telecamera come un neofita del video, traballante nella voce, ingessato nella postura, nessuna concessione alla ricerca del consenso, Draghi è stato un vero disastro nell'epoca dei social e dei clic", ha scritto nel suo editoriale.

Ma detto questo, Sallusti lo ha anche elogiato: "Mario Draghi è il primo presidente a dirci come stanno le cose e non come vorremmo - o vorrebbe lui, che è poi la stessa cosa -, che stessero. Concetto riassumibile in una frase del suo discorso che andrebbe incorniciata e imparata a memoria da qualsiasi politico: "Non voglio promettere nulla che non sia veramente realizzabile".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.