Dritto e Rovescio, Giuseppe Cruciani infilza Del Debbio: "Ti sei vaccinato?", "Mi hanno chiamato...", imbarazzo in tv

12 marzo 2021 a

a

a

Siamo a Dritto e Rovescio, il programma di Paolo Del Debbio su Rete 4, la puntata è quella di giovedì 11 marzo. In studio, nel giorno del ritiro dei lotti e degli effetti collaterali che hanno messo nel mirino AstraZeneca, si parla ovviamente di vaccino. Ospite in collegamento ecco Matteo Bassetti, il direttore di Malattie Infettive dell'ospedale San Martino di Genova, il quale insiste sulla necessità di vaccinare.

"Questo è un cadavere". E Cruciani sbatte la bistecca cruda in faccia alla vegana: clamoroso fuori programma da Del Debbio | Video

"Mi auguro che quello successo oggi, che sta ovviamente facendo molta polemica, ci permetta di tenere comunque la barra dritta - spiega Bassetti riferendosi al caso AstraZeneca -. La comunità scientifica deve essere unita nel dire che l'unico modo per uscire da questo incubo è il vaccino. Lo dimostrano i paesi che lo hanno fatto. Dobbiamo dire forte e chiaro che i benefici da vaccino sono molto maggiori dei rischi da effetti collaterali. Dobbiamo dirlo tutti, le istituzioni, noi comunità scientifica e voi grazie alla televisione dovete arrivare alla gente", conclude Bassetti.

Il ministro anti-carne smascherato dal macellaio. "Veniva a mangiare da me con...". Del Debbio sconvolto: "Bella coppia" | Video

Ed ecco che a quel punto, nel discorso, si inserisce Del Debbio, che oltre che conduttore Mediaset è docente universitario: "Io guardi, sono fortunatissimo prof. Avevo provato a rubarne uno di vaccino quando sono venuto da lei ma non ci sono riuscito. Ma siccome insegno all'università a Milano, hanno fatto un protocollo, per il quale ci hanno vaccinato tutti", ha rivelato Del Debbio. Ma nel dibattito si inserisce Giuseppe Cruciani, presente in studio: "Che poi pure questo... pure questo... Paolo, sono contento per te ma non si capisce perché i professori universitari debbano fare il vaccino. Certo, tu non c'entri niente", pungola il conduttore. "Mi hanno chiamato. Mi hanno detto: lei tra quanto verrebbe? Io gli ho detto che sarei andato anche dopo un minuto e mezzo. E allora venga subito, mi hanno detto", replica e conclude Del Debbio.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.