Augusto Minzolini su Enrico Letta a L'aria che tira: "Ci manca solo Romano Prodi al Quirinale", segretario ridicolizzato

"Quella di Enrico Letta mi sembra un'operazione nostalgia. Manca solo la candidatura di Romano Prodi al Quirinale e siamo tornati a 15 anni fa": Augusto Minzolini, ospite di Myrta Merlino a L'Aria che tira su La7, ha qualche perplessità sul discorso e sulle intenzioni del nuovo segretario del Partito democratico. "Nel Pd vedo una grande difficoltà. Lo schema che io vedo è quello dell'Ulivo, solo che l'Ulivo di allora aveva una situazione diversa, erano partiti storici, radicati, che potevano trovare delle coalizioni. Oggi invece c'è molto magma intorno, quindi riuscire a creare uno schieramento così è complicato", ha continuato il giornalista, riferendosi all'alleanza di centro-sinistra nata per iniziativa di Prodi nel 1995.

Ma a non convincere Minzolini è stata anche la parte del discorso che Letta ha voluto dedicare alla questione dello Ius Soli: "Io posso anche essere d'accordo ma in questo momento diventa complicato farlo capire. Tirarlo fuori ora può rivelarsi un boomerang, bruci un'idea che forse può anche essere giusta. C'è un problema di fondo, siamo in pandemia e bisogna trovare risposte". Secondo il giornalista, quindi, l'argomento non andava discusso in piena pandemia, quando le esigenze e le urgenze sono altre.

Il discorso del nuovo segretario del Partito democratico, comunque, ha fatto storcere il naso a tutto il centrodestra. Che non ritiene necessario parlare adesso di argomenti come lo Ius Soli o il voto ai sedicenni. E infatti subito dopo l'insediamento di Letta si è fatto sentire il leader della Lega Matteo Salvini: "Se torna da Parigi e parte così, parte male. Risolviamo i mille problemi che hanno gli Italiani e gli stranieri regolari in questo momento, non perdiamo tempo in cavolate".

