Nicola Porro contro Lega e Forza Italia: "Vi siete calati le braghe per una macchina"

15 marzo 2021 a

a

a

"Sapete cosa è cambiato rispetto ad un mese fa?". Nicola Porro apre la sua consueta e mattutina rassegna stampa con una semplice domanda. Al centro il lockdown mascherato in zona rossa, nella quale la maggior parte delle regioni si è svegliata questa mattina. "Per 60 milioni di italiani niente - spiega il conduttore di Rete Quattro nella rubrica 'la zuppa di Porro' - ma per sei di loro invece è arrivato status, macchina, segretari e ovviamente grande responsabilità". Il giornalista punta il dito contro i nuovi ministri del centrodestra: "Sono Gelmini, Brunetta, Carfagna, Giorgetti, Stefani e Garavaglia. E ci spiegano perché le zone rosse di oggi vanno bene, mentre quelle di Conte invece no". Insomma, è anche il titolo della sua rubrica: "Il centrodestra ha calato le braghe".

"Ha ragione Travaglio". Nicola Porro senza precedenti: il più brutale degli attacchi al governo di Mario Draghi

Una riflessione che fa da giorni anche Giorgia Meloni. Gli unici all'opposizione, Fratelli d'Italia non mancano di appurare che l'esecutivo di Mario Draghi è una brutta copia del precedente. Stessi dpcm - è l'accusa della leader di FdI -, stessi lockdown e niente ristori. Unica differenza? Lega e Forza Italia al governo. Ma Porro non si limita a questo e tira in ballo Matteo Salvini e Silvio Berlusconi anche sullo Ius soli. "Come direbbero i foglianti: agenda del centrodestra per fortuna che c’è Enrico Letta. In effetti arriva il nuovo segretario e permette alla destra di far finta di dissentire: no allo Ius soli. E ci mancherebbe!".

"Adesso questa roba va bene?". La sfuriata di Nicola Porro, Lega e FI nel mirino: una pesantissima domanda su Draghi

Ah no, si corregge Porro. C'è un altro tema su cui dem e leghisti la pensano diversamente ed è il cashback. "Su questo almeno si sente qualcosa di diverso", tuona leggendo l'intervista di Claudio Durigon al Messaggero. Per l'occasione il sottosegretario all'Economia ha chiesto di concludere in fretta: "La mia proposta è di terminare la misura a luglio. Potremmo risparmiare 2,5-3 miliardi di euro che potremmo lasciare al Parlamento pe rafforzare le risposte alle categorie in crisi nel decreto sostegno".

"Smascherato". Arcuri, sempre peggio. Lo scoop di Porro, bomba a "Libero": doveva dimettersi subito

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.