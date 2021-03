AstraZeneca, orrore contro Luca Telese: "Vaccino con lotto difettoso per te e la tua famiglia". Ecco la risposta (perfetta)

16 marzo 2021 a

“Anche in America, e anche con Moderna e Pfizer, ci sono stati 30 casi, senza che nessuno perdesse la testa”. Questo tweet di Luca Telese sul caso di AstraZeneca - il cui vaccino è stato sospeso in via precauzionale in Europa a causa della psicosi collettiva scatenata da alcune morti che secondo le autopsie nulla hanno a che fare con la somministrazione - ha scatenato alcune reazioni scomposte. In particolare da parte di un utente che è stato molto pesante nei confronti del giornalista di Tpi.

“Un conto sono i casi che vengono alla ribalta - ha scritto in un tweet di risposta a Telese - diversi sono i casi insabbiati, a ogni modo perché non un bel vaccino sperimentale AstraZeneca anche per Telese e tutta la sua famiglia in diretta tv? Magari con i lotti ‘difettosi’?”. Il giornalista non è caduto nella provocazione e ha dato una risposta esemplare: “Ciao webete! Io lo farei di corsa”.

In precedenza su Tpi era stato a dir poco categorico sull’argomento AstraZeneca, definendo la sospensione una follia: “Trentasette casi sospetti su 17 milioni di dosi certe non sono nulla, è solo follia. Statisticamente non è nemmeno una grandezza rilevante. Sospendere un vaccino e scombinare un intero piano vaccinale pensato in un anno è follia. Pensare soltanto a tre vittime sospette e dimenticarsi delle 400 che sono assolutamente certe è follia. Chiudere un paese con il lockdown e subito dopo rendere questo sacrificio inutile è follia”.

