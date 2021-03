Cartabianca, Massimo Galli su AstraZeneca: "Tutta questa pubblicità negativa avrà conseguenze", Draghi e l'Ue hanno sbagliato?

16 marzo 2021 a

A Cartabianca, la trasmissione di Rai3 condotta da Bianca Berlinguer, ovviamente la puntata di martedì 16 marzo è partita dal caso di AstraZeneca, il cui vaccino è stato sospeso in via precauzionale sia in Italia che in gran parte dell’Europa. Il primo ospite a parlarne è stato Massimo Galli, che ha puntato su un effetto molto negativo che potrebbe avere tutta questa vicenda, dato che da giovedì molto probabilmente verrà ripresa la somministrazione.

“Lo sto al vaccino di AstraZeneca? Un effetto domino partito da altre nazioni, con una presa di posizione a scopo cautelativo. Purtroppo - ha sottolineato il professor Galli - non hanno tenuto conto che una ‘pubblicità negativa’ legata a questo vaccino non può non avere conseguenze”. E infatti già prima che venisse imposto il blocco momentaneo erano state migliaia le persone che, pur avendone diritto, avevano rifiutato la somministrazione del siero di AstraZeneca, nonostante il numero di casi (circa una trentina su milioni) di effetti collaterali potenzialmente mortali (tra l’altro non riscontrati nelle varie autopsie) rappresenti una statistica praticamente irrilevante in confronto a quella dei morti certi per Covid di ogni giorno.

“In cuor mio non me la sento di dire che la colpa sia del vaccino, dobbiamo continuare a crederci”: queste sono state le parole di Simona Riussi, moglie dell’insegnante di clarinetto morto dopo la somministrazione del vaccino AstraZeneca, lette da Corrado Augias in studio dalla Berlinguer.

