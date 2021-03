Alessandra Ghisleri a L'aria che tira: "Cosa significano le parole di Draghi a Bergamo". Colpo di grazia a Conte: se quello era un premier

18 marzo 2021 a

"Mario Draghi ha dato una spinta in più". Parola di Alessandra Ghisleri che, in collegamento con L'Aria Che Tira, ha commentato la visita del premier a Bergamo. "Le sue parole erano dovute per ricordare quello che è accaduto, sono 12 mesi che stiamo nella stessa situazione. Ha dato una speranza, ha voluto promuovere quello che sarà il cammino italiano". Per questo la sondaggista di Euromedia Research non può fare altro che elogiarlo: "È stato fermo, come ci si aspetta da un capo di governo".

Ai microfoni di La7, nel programma condotto da Francesco Magnani, alla Ghisleri non è passato inosservato l'intento dell'ex banchiere. Draghi, è il suo ragionamento, ha voluto mostrare che "la battaglia deve essere dura". Il riferimento è a tutte quelle aziende farmaceutiche che non rispettano i patti stipulati con l'Europa e fanno arrivare all'Italia meno dosi di vaccino anti-Covid del previsto. A riguardo il presidente del Consiglio è stato chiarissimo. Nemmeno lo stop della Germania al vaccino AstraZeneca può fermare il lavoro dell'esecutivo: "Qualunque sia la decisione dell'Ema, la campagna di vaccinazione proseguirà con stessa intensità".

E per tranquillizzare Draghi ha anche aggiunto che "l’incremento nelle forniture di alcuni vaccini aiuterà a compensare i ritardi da parte di altre case farmaceutiche. Abbiamo già preso decisioni incisive nei confronti delle aziende che non mantengono i patti". Un atteggiamento in contraddizione con il suo predecessore. Se infatti Giuseppe Conte ha sempre promesso azioni legali ai danni dei colossi farmaceutici negligenti sugli accordi, a livello pratico mai ha mosso un dito. Non è un caso che Draghi abbia scelto Bergamo come luogo simbolo. Impossibile dimenticare lo sfregio dell'avvocato che si presentò in visita nella città più colpita dalla piena ondata a notte fonda. E la differenza è ormai sotto gli occhi di tutti, anche quelli che Ghisleri che con il suo "Draghi ha dato una spinta in più" racchiude tanto.

