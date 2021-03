Barbara Palombelli scatena l'ira degli infermieri: "Troppo fervore, noi massacrati alla gogna mediatica"

19 marzo 2021 a

Barbara Palombelli ancora al centro della polemica. Questa volta la conduttrice di Rete Quattro finisce nel mirino degli infermieri. Al centro un'intervista a un rappresentate della categoria durante una puntata di Stasera Italia. Concluso il colloquio - spiega Affaritaliani.it - la Palombelli aveva definito l'infermiere titubante sui vaccini un no vax. Uscita che non è piaciuta ai colleghi. "Gent.le Barbara Palombelli - scrive una di questi, Laura Rita Santoro (Infermiera e Responsabile Regionale Nursing Up Lazio), in una lettera poi pubblicata dal quotidiano online -, ho visto il suo fervore, nella trasmissione Stasera Italia del 17.03.2021, circa l'intervista ad un collega che voi avete definito 'no vax', anche se in modo discutibile e postato ad arte! Ebbene l'intervista e i suoi commenti sono stati capziosi".

E ancora nella dura missiva: Il collega, che lei ha detto, in televisione, 'si deve vergognare', non ha mai detto che non si vuole vaccinare! …se aveste mandato in onda tutta la sua intervista e parole avrebbe potuto essere evidente. Bensì vuole reperire altre informazioni, si vuole informare meglio". Infine la stoccata: "Gli infermieri, che voi definivate eroi - è il riferimento alla prima ondata del Covid-19 -, ora li massacrate alla gogna mediatica, hanno il dovere d'informarsi nell'interesse dei pazienti e di loro stessi. Gli infermieri non sono dei meri esecutori, bensì dei professionisti consapevoli".

Per la Palombelli non sono tempi semplici. Il volto di punta di Mediaset era stato preso di mira anche per la sua partecipazione a Sanremo, la kermesse musicale andata in onda i primi di marzo. Prima la conduttrice è stata giudicata dai colleghi Rai, poi dalla famiglia di Luigi Tenco. Nel primo caso con la "colpa" di essere giornalista per una rete concorrente, nel secondo - spiegavano i familiari del cantautore - per "le sue gravi affermazioni sarebbero frutto di un’intervista con Gino Paoli che, come è noto a tutti e diversamente da Luigi Tenco, ha certamente cercato la morte per suicidio ma senza riuscirci (fortunatamente)".

