Fabrizio Corona, "se lo mettono in carcere muore". La malattia mentale che potrebbe stroncarlo

“Se lo mettono in carcere, muore”: la madre di Fabrizio Corona, Gabriella Privitera, è molto preoccupata per le condizioni del figlio, ora ricoverato al Niguarda di Milano. Dopo la decisione del Tribunale di Sorveglianza di revocargli i domiciliari, l’ex re dei paparazzi non ci ha visto più. Si è tagliato i polsi in segno di protesta postando tutto sui social. E adesso ha iniziato anche uno sciopero della fame per convincere i giudici a non rispedirlo in cella.

“Fabrizio deve tornare a casa dove con grande sofferenza ha fatto un cammino lungo con me, suo figlio Carlos, i suoi fratelli e le poche persone che gli vogliono veramente bene. Con l’aiuto dei terapeuti, siamo riusciti a farlo stare molto meglio. Deve continuare la terapia”, ha spiegato la signora Privitera in un’intervista al Corriere della Sera dopo aver visitato il figlio nel reparto di Psichiatria del Niguarda.

“E' molto dimagrito. Ho cercato di convincerlo a prendere almeno un po’ di zucchero, ma non vuole niente”, ha continuato la mamma di Corona, che ha raccontato come si sente il figlio, “vittima di un’ingiustizia e di accanimento”. Gabriella Privitera ha ricordato anche la sua malattia psichiatrica, “un disturbo borderline e bipolare di tipo narcisistico associato a una sindrome depressiva maggiore". “Il suicidio è la cosa che temo di più”, ha concluso la mamma di Corona.

