Chiara Ferragni ricoperta di insulti. Perché l'influencer dà tanto fastidio

L’invidia sociale è un fenomeno che muove il mondo e che spesso vedo riversato in modo anomalo e spropositato su Chiara Ferragni in qualsiasi cosa faccia. Tolti i suoi più che consistenti fan, Chiara si trova spesso a dover rispondere a commenti disdicevoli. Puntano il dito contro di lei anche quando con la più totale naturalezza e disarmante sensualità posta una foto del suo pancione. Felice, solare e per nulla volgare ci delizia con attimi e spaccati della sua e loro vita insieme che fa sognare i più. Ma perché le malelingue non tacciono? Perché non si riesce ad apprezzare in questo Paese il talento?

Ha italianizzato la parola influencer rendendolo un lavoro, che però nessuno ad oggi sa fare come lei. Chiara nasce dal mondo della moda che poi ha fatto suo, dettando lei stessa i codici di stile e ciò che potesse o meno essere trendy. Le altre del suo settore tendenzialmente indossano capì che vengono scelti da altri. Chiara invece sceglie e ciò che tocca con mano, o meglio con fotocamera, diventa oro. Una famiglia sana, un rapporto costruito inaspettatamente e con una solidità che dovrebbe suscitare solo una sana invidia, ilarità e felicità.

Invece di criticare laddove non si arriva, proviamo a prendere ispirazione da una bandiera dell’odierno femminismo, da una di quelle donne con la d maiuscola che ha fatto dei suoi studi e dei suoi sacrifici un qualcosa di rivoluzionario. Se ad oggi può permettersi ciò che vuole lo deve a se stessa, a chi ha creduto in lei è allo stesso fatto di non aver mai smesso di inseguire la sua passione. Se ai giorni nostri tante persone guadagnano attraverso i social forse andrebbe ringraziata Chiara Ferragni, che ha ideato una postazione di lavoro itinerante, senza CAP, senza indirizzo di partenza, ma con una diffusione così ampia e miliardi di destinatari. Chiara Ferragni va solo applaudita, e fate vivere in pace una coppia che non ha fatto nulla di male, anzi. Sono una coppia di talento, non ci si dovrebbe appigliare all’inesistente pur di attaccarli.

