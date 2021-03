Matteo Bassetti a L'aria che tira attacca Angela Merkel: "Sbaglia sulle varianti, forse ha fatto il medico più di me"

23 marzo 2021 a

Angela Merkel ha parlato di nuova pandemia perché la variante inglese è diversa e più letale. "Il virus è certamente più contagioso e più infettivo", ribatte Matteo Bassetti a L'aria che tira, su La7, oggi martedì 23 marzo. "Non condivido l'affermazione della Merkel sul fatto che sia più letale, perché al momento non ci sono dati che lo confermino, a meno che li abbia lei questi dati e io no", insiste il direttore di Malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova. Che attacca: "Probabilmente la signora Merkel ha fatto più il medico di quanto lo abbia fatto io forse in Germania."

E ancora, affonda Bassetti: "L'unico modo per combattere le varianti è vaccinare con 500mila dosi al giorno ma ieri ne abbiamo fatte 272mila". "Siamo indietro di 6 mesi rispetto al resto del mondo, bisogna ottimizzare il numero di vaccini magari spostando la seconda dose molto più avanti", propone l'infettivologo. "Per le vaccinazioni da noi c'è un sistema talmente burocratizzato, chi ha mancato è la politica, non è stata fatta una legge che dicesse che chi lavora in ospedale si deve vaccinare obbligatoriamente", accusa Bassetti, "non ha detto che potevamo utilizzare qualunque centro, siamo indietro di sei mesi rispetto al resto del mondo".

L'infettivologo entra poi nel merito della chiusura delle scuole per l'epidemia. "Usciamo da questa visione oscura della chiusura, chi restituisce ai nostri ragazzi i grilli nella pancia per un primo amore?", si chiede l'infettivologo. "Le scuole, il giorno che decidiamo di avere il coraggio di riaprirle definitivamente, non vanno aperte dopo Pasqua per poi richiuderle dopo un mese. Avere portato avanti la vaccinazione nelle scuole va nella direzione di tenere le scuole aperte". Insomma, conclude Bassetti: "Dobbiamo far tornare i ragazzi a scuola, in sicurezza".

