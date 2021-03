Guido Bertolaso nel mirino, "chi cerca di colpirlo per tornaconto politico": un legittimo sospetto sul caso-Lombardia

24 marzo 2021 a

Arnaldo Magro nella sua rubrica per Il Tempo ha avanzato un brutto sospetto su Guido Bertolaso: che qualcuno stia cercando di colpirlo per ricavarne un tornaconto politico? Il diretto interessato lo ha escluso con fermezza, ma l’impressione è che sia diventato il bersaglio preferito di qualcuno, di una “sinistra atavica”. Di certo c’è che il tanto sbandierato “cambio di passo” sulla campagna di vaccinazione ancora non è avvenuto. “Perché la Lombardia è così mal messa? Perché sessanta anziani sono stati convocati a Cremona ma per loro non era pronto vaccino alcuno?”, sono stati gli interrogativi posti da Magro.

In diretta su Canale 5 il commissario Bertolaso ha difeso il suo lavoro e quello della Lombardia, che a suo dire “sta vaccinando ben sopra la media nazionale. I media dicono falsità. In questo momento, in Lombardia lavorano i sanitari e le competenze migliori del Paese. Guardate i dati”. Però è palese che qualcosa non sta funzionando: qualcosa che è riconducibile più a un problema politico che sanitario e organizzativo.

“È subdolo ipotizzare che forse qualcuno potrebbe anche avere vantaggi nel soffiare sul fuoco - ha scritto Magro su Il Tempo - che qualcuno stia calcando la mano. Che ci sia una qualche convenienza politica, magari per non parlare di inefficienze in altre regioni? Ben poco si può obiettare sulla professionalità dell’ex Protezione Civile, Bertolaso. Ancor meno sulla signorilità della persona, che esclude in diretta tv la volontà di qualcuno di ricavarne un tornaconto politico”.

