Maria Giovanna Maglie a Stasera Italia: "Temo che finita la pandemia, non torneremo più indietro in fatto di libertà"

25 marzo 2021 a

a

a

A Stasera Italia c'è anche lei: Maria Giovanna Maglie. La giornalista, ospite su Rete Quattro di Barbara Palombelli, teme che su "tante cose, dopo la pandemia si possa tornare indietro". Il riferimento è alla mancanza di libertà, che - una volta finita l'emergenza coronavirus - "ci peserà" e non poco. Contraria all'obbligo vaccinale, la Maglie ricorda: "Il passaporto vaccinale non c'è nella Costituzione, si negano dei principi. Questo periodo va usato non per obbligare nessuno". Da qui l'auspicio: "Ritengo che sia doveroso raccomandare, convincere, dirottare le persone, ma non calpestare le realtà costituzionali". La Maglie si dice "poco sicura che una volta finita la pandemia si tornerà indietro".

100mila morti, "di chi è la colpa". Nel giorno dell'omaggio, la bordata della Maglie: ciò che nessuno dice

Pochi giorni fa la giornalista non aveva nascosto il timore di quello che si sarebbe creato all'interno di un esecutivo dalle vedute così differenti. "Dai limiti delle decisioni sul decreto sostegni - cinguettava - si capisce che ci sono due anime opposte dentro il governo, e non potrebbe essere diversamente. Si capisce anche chi,Lega e Forza Italia, sta dalla parte degli italiani, e chi, il Pd,sta contro gli italiani".

"Mi ci ero quasi affezionata". La Maglie parla e Draghi esegue: roba sconvolgente, subito prima del Cdm. Un caso?

Una frecciata a Enrico Letta che, subentrato a Nicola Zingaretti come segretario dem, ha subito rievocato lo ius soli. Ossia la cittadinanza a chi nasce in Italia anche se da genitori stranieri. Una proposta su cui la Lega e, più in generale il centrodestra, è pronta a fare le barricate.

"Cosa si capisce dalle decisioni del governo". La Maglie brutalizza il Pd: "Sapete con chi sta?"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.