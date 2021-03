Meghan Markle e la droga, il caso clamoroso del "pacchettino": indiscrezioni-choc sulla moglie di Harry. E ora?

28 marzo 2021 a

a

a

Come riferito anche dalla giornalista e scrittrice Lavinia Orefici dietro le quinte di Royal Saga, su La 5, le bomboniere del primo matrimonio di Meghan Markle con Trevor Engelsson pare fossero pacchettini che contenevano spinelli. Vero? Falso? Di certo non ha portato bene al matrimonio con Trevor? Appena avuta la parte in un serial tv lei lo mollò e gli spedì fede e anello infilata in una busta e spedita per posta in California. Neanche una telefonata. La classe non è acqua. O la classe non è qua?

di Roberto Alessi

(tratto da Alta Portineria, la rubrica su Libero)

Altro che Meghan Markle e Kate Middleton, avete mai visto le nipoti reali? Roba da far girare la testa | Foto

***

Di seguito, l'articolo su un curioso aneddeto che riguarda Meghan Markle

Giorgio Dell’Arti ha raccolto sul Fatto Quotidiano una serie di aneddoti su Meghan Markle e il principe Harry, tratti dal libro “La guerra dei Windsor” scritto da Vittorio Sabadin. Ovviamente i più curiosi riguardano l’ex attrice: “Harry, dopo aver conosciuto Meghan, rimase colpito dal fatto che Meghan non aveva paura di andare a fare pipì nei boschi”. Sarà questa una delle qualità che ha rapito il principe, che pare che a suo tempo abbia rifiutato le avance di Cameron Diaz.

"L'ha vista fare pipì nel bosco e...". Meghan Markle, lo sconcertante dettaglio intimo che ha conquistato Harry

Sì, proprio lei, l’attrice di Serie A biondissima e bellissima: “Chiese al principe Harry il numero di telefono. Lui non glielo diede”. E a proposito di telefono, pare che quello di Meghan non squillasse mai prima della serie Suits che le ha regalato grande notorietà: “Fece l’hostess in un ristorante, poi andò a confezionare pacchi in un negozio, infine, grazie alla bella calligrafia, venne assunta per vergare cartoncini di invito ai matrimoni e alle feste di Hollywood. Ingaggiata in Suits soprattutto perché non abbastanza bella da rubare la scena alle protagoniste”.

E poi ancora un aneddoto curioso sulla marijuana: “Le bomboniere del primo matrimonio di Meghan con Trevor Engelsson erano pacchettini su cui era scritto ‘Shh’ e che contenevano spliff di marijuana”. Ma com’è finito il matrimonio con Trevor? “Lo lasciò dopo il matrimonio di Suits: fede infilata in una busta e spedita per posta in California”.

"Il principe dell'ipocrisia". Harry senza vergogna, bomba di Dagospia: il nuovo datore di lavoro (con cui perde la faccia)

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.