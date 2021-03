Meghan Markle, è finita: un contratto milionario e 12 mesi di indagini, chi viene ricoperto d'oro per demolirla

28 marzo 2021 a

Ora, Meghan Markle trema davvero. Già, perché dopo l'intervista-bomba concessa da lei e dal principe Harry a Oprah Winfrey, l'intervista delle accuse alla famiglia reale, è lei a finire nel mirino. Secondo quanto si apprende dal Sun, infatti un celebre giornalista investigativo si sarebbe scatenato a scavare nel suo passato. E non per hobby: Tom Bower, il giornalista e scrittore in questione, avrebbe infatti firmato "un contratto a sei cifre" per realizzare una biografia non autorizzata dell'ex attrice americana.

"Lui non tira pugni, ma è terribilmente accurato nelle sue ricerche e non lascerà niente di intentato", spiega una fonte al Sun riferendosi a Bower. E ancora: "Meghan teme un libro come questo". E non potrebbe essere altrimenti. Bower negli ultimi anni ha scritto le biografie di Boris Johnson, Tony Blair, Simon Cowell, Bernie Ecclestone e persino del principe Carlo, dal titolo Rebel Prince, una serie di libri esplosivi, in particolare quello su Carlo, in cui sono state svelate manie e capricci del figlio della Regina Elisabetta.

Insomma, Bower per certo andrà a fondo nella vita e nel passato di Meghan Markle. E chissà cosa scoprirà. "L’autore ha lavorato spesso insieme al protagonista del libro, interagendo e dialogando. Meghan però ha già detto che non vuole partecipare", aggiunge la fonte anonima al tabloid. E ancora: "Lui comunque parlerà con la sua famiglia, compreso il padre Thomas, e anche con gli ex assistenti". E tra questi ci saranno quelli che hanno recentemente accusato la Markle di bullismo. Per lavorare al progetto, Bower pare che si prenderà la bellezza di dodici mesi, un anno intero per scavare nel passato di Meghan con l'obiettivo di metterla ko.

