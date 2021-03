Beppe Sala, il tampone dalla Brigata sanitaria Soccorso rosso. Silvia Sardone: "In cambio della sanatoria per clandestini e abusivi?"

31 marzo 2021 a

a

a

Scelta di dubbio gusto del sindaco di Milano Beppe Sala, che si è sottoposto a un tampone effettuato dalla Brigata sanitaria Soccorso rosso. Sembra una provocazione, una botta di goliardia in un momento drammatico per la città, la Lombardia e l'Italia. Invece è tutto vero. E l'opposizione a Palazzo Marino solleva gli scudi.

"Oggi il sindaco Sala si mostra sui social mentre riceve un tampone dalla Brigata Sanitaria Soccorso Rosso, un nome che evoca un passato buio e violento e che purtroppo non solo sopravvive a Milano ma addirittura è sponsorizzato dal primo cittadino - attacca Silvia Sardone, europarlamentare e consigliere comunale della Lega -. Tutto ciò è gravissimo. Questa sedicente brigata ha come sede la Camera del non Lavoro, uno spazio occupato abusivamente in via Volta dove viene fornito supporto agli abusivi e agli irregolari: com’è possibile che il sindaco presti il fianco a questi personaggi che fanno dell’illegalità il loro marchio di fabbrica? Siamo esterrefatti".

"Da tifoso nerazzurro, voglio saperlo". Beppe Sala, altro che tregua: San Siro, nuova bordata sull'Inter



"Gli antagonisti hanno fatto sapere espressamente a Sala che si aspettano fatti concreti: vogliono sanatoria e permesso di soggiorno per tutti perché a detta loro le migliaia di immigrati accolti nella nostra città rappresentano una risorsa preziosa. Questi radical chic che si divertono a giocare a fare la rivoluzione - prosegue la Sardone - forse si dimenticano i gravi danni prodotti dall’immigrazione di massa voluta da Pd e compagni a Milano: i palazzi occupati, lo spaccio in Centrale e a Rogoredo, i parchetti requisiti, le moschee abusive, le aggressioni alle forze dell’ordine, gli stupri, le rapine, gli accoltellamenti. La cosa più preoccupante - chiude l’esponente leghista - è che il sindaco, chiamato dai cittadini a garantire ordine pubblico e rispetto delle leggi, dialoghi con persone che sistematicamente compiono reati (come le occupazioni abusive) senza minimamente preoccuparsi di ciò, anzi elogiando il lavoro di questi abusivi”.

"Zona rossa per tutti ma non per loro". Covid e assembramenti, bomba Lega: vergogna, sapete chi sono questi signori?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.