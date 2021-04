Myss Keta, lo scoop: il suo volto senza mascherina, ecco la sua vera identità

01 aprile 2021 a

Risolto il mistero del vero volto di Myss Keta, la cantante mascherata una cantante di grande successo, sempre rigorosamente protetta da occhiali da sole e mascherina per celare la sua reale identità. A svelare il volto della cantante Myss Keta è il settimanale “Vero”. La cantante sarebbe stata sorpresa durante le riprese della seconda stagione della serie Amazon “Celebrity Hunted”, in cui le star protagoniste fuggono da un gruppo di specialisti che hanno il compito di inseguirle e “catturarle”.

Durante una pausa dalla lavorazione, quella che dovrebbe essere Myss Keta abbassa la mascherina per bere un drink, mostrando il suo vero volto. Durante l’annuncio dell’uscita dell’ep “Il cielo non è un limite”, Myss Keta ha parlato del suo “personaggio”: “Io sono performer e artista ma Myss è un progetto collettivo in cui ciascuno ha un compito nel creare un “pacchetto” visivo e musicale. Siamo prima di tutto amici: le idee vengono fuori in un nido preferenziale. Le canzoni a volte nascono da me, a volte durante delle serate, a volte da altri…”, ha spiegato in una intervista al Corriere.it.

A Novembre è uscito il secondo singolo Due che ha anticipato il nuovo EP "Il cielo non è un limite". L'interpretazione caricaturale dell'artista milanese, divenuta nota per il suo look con mascherina, ora non più unico, mette ancora più in risalto la saturazione del mondo post-capitalista che emerge dal brano e dal lyric video che accompagna l'uscita del singolo.

