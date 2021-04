Dritto e rovescio, Giuseppe Cruciani sbotta: "Devono vergognarsi". Vaccini, lo schifo politico

02 aprile 2021 a

a

a

"Si dovrebbero solo vergognare". Giuseppe Cruciani, in studio a Dritto e rovescio ospite di Paolo Del Debbio su Rete 4, legge i dati della campagna vaccinale in Sicilia. "Mentre ci sono persone che si sono vaccinate e non ne avevano diritto, o comunque non rientravano nelle classi più a rischio, gli over 80 che hanno ricevuto la seconda dose e sono dunque perfettamente in linea, sono il 26%, solo il 26% degli over 80 siciliani. Un quarto. I tre quarti dei siciliani over 80 sono a rischio di crepare, diciamolo francamente".





"Di fronte a questo - ricorda il conduttore de La Zanzara su Radio 24, in un moto di montante indignazione - , ci sono politici non di 80 anni, ma di 50 anni, di 45 anni, che dicono 'noi giriamo per strada e incontriamo la gente'. Cosa vuol dire? C'è zona rossa, non si fanno comizi, non vuol dire assolutamente niente. Chiunque allora è a rischio, chi guida l'autobus, chi è dietro la cassa di un supermercato. Di fronte ai cassieri non vaccinati, i politici che non sono over 80 a vogliono essere vaccinati dovrebbero vergognarsi. In Sicilia ha il 26 degli over 80 vaccinati e la seconda dose solo il 4%, poco meno dell'Italia: in Sicilia, sostanzialmente, non si è vaccinato nessuno".

"Ti sei vaccinato?". "Mi hanno chiamato...". Cruciani infilza Del Debbio, imbarazzo in tv: la scoperta sul siero | Video



Da ultrà libertario, però, in mancanza di una legge che imponga l'obbligo Cruciani difende chi dice no a farsi vaccinare. "L'unica cosa che conta è la libertà che ha una singola persona, qualsiasi mestiere egli faccia. Non si tratta di un vaccino come gli altri, è sperimentale, e uno ha il sacrosanto diritto di farsi mettere dentro il corpo quello che vuole". "E allora ti chiudi dentro casa o vai su un'isola deserta", lo riprende la giornalista di Tiscali Claudia Fusani, sempre agguerrita sul tema.

"Non dica stupidate", "ce l'hai il coraggio?". Romano sproloquia sul vaccino e fa faccette, Cruciani lo asfalta: rissa da Del Debbio | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.