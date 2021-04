DiMartedì, Ilaria Capua: "Impennata in direzione opposta". La profezia sulla curva dei contagi: Italia col fiato sospeso

07 aprile 2021 a

Ilaria Capua, ospite di Giovanni Floris a DiMartedì su La7, nella puntata del 6 aprile, analizza i dati sull'andamento dei contagi nel nostro Paese: "Mi aspetto a giorni che la curva impenni nella direzione opposta perché siamo di fronte a un contagio attivo a una circolazione virale significativa ma ora alcuni indicatori vanno nella direzione giusta", spiega la virologa che è in collegamento dalla Florida.

"Questa campagna di vaccinazione è estremamente ambiziosa", spiega la Capua, "e ci sono stati dei ritardi e dei problemi che sono legati soprattutto alle caratteristiche insite nel vaccino, come la catena del freddo". La stessa virologo lo aveva detto mesi fa che bisognava attrezzarsi pensando a dei grandi spazi dove vaccinare i cittadini, spazi sufficienti da contenere questi grandi frigoriferi che conservano i sieri. "Ci sono dei nodi che dobbiamo avere il coraggio di affrontare", sottolinea Ilaria Capua. "Il fatto che tutti i vaccini non sono stabili a temperatura ambiente ci fa comprendere che una fetta del mondo sarà esclusa o comunque sarà tutto molto più difficile".

Il problema è che le dosi disponibili in questo momento hanno tutti bisogno della catena del freddo. "Avere dei vaccini che non necessitano di essere stoccati e trasportati a temperature bassissime", conclude la virologa, "sarebbe una vera rivoluzione". Ma "questa emergenza deve essere un trampolino per essere più attrezzati per affrontare le malattie infettive in generale".

La Capua ha anche commentato la notizia di Agnese, la moglie di Matteo Renzi, che è stata contagiata dopo aver fatto il vaccino di AstraZeneca: "Questo non ci deve stupire", spiega, "la signora Renzi aveva fatto una sola dose del vaccino. Si sa che l'infezione è un conto e la malattia un altro. Questo è documentato e si sa".

