Domenico Arcuri travolto dall'inchiesta sulle mascherine, spuntano nuove chat: "Attenzione privilegiata per Benotti"

14 aprile 2021 a

a

a

Altre chat mettono in seria difficoltà Domenico Arcuri. Si parla ancora delle mascherine e del traffico di influenze illecite che vede indagati Mario Benotti e Andrea Tommasi indagati. Il primo giornalista Rai in aspettativa, il secondo titolare della SunSky spa. Entrambi nel mirino dei pm per traffico di influenze illecite nell'ambito dell'inchiesta sulla fornitura allo Stato italiano di 801 milioni di protezioni individuali, acquistate dalla Cina al costo di 1,2 miliardi. Nello stesso fascicolo spunta però anche il nome del fu commissario per l'emergenza coronavirus.

Video su questo argomento "L'Italia ce la farà": il generale Figliuolo suona la carica, altro che Arcuri...

Nel dettaglio - ricorda Il Fatto Quotidiano - risultano iscritti per peculato l'ex commissario Arcuri - oggi a capo dell'agenzia Invitalia - e il suo vice Antonio Fabbrocini. Sono però le nuove chat di Benotti, emerse dall'ordinanza del Tribunale del Riesame, a far chiarezza. Tanto che i giudici scrivono che il giornalista ha ricevuto una "attenzione privilegiata" da parte di Arcuri, "rispetto a eventuali concorrenti". Ma la situazione si complica sempre più. Il quotidiano di Marco Travaglio riporta addirittura messaggi Whatsapp in cui Benotti parlava della nomina di Arcuri ben sette giorni prima della sua avvenuta.

"Filtrano al 95%"? Balle, ecco le vere cifre: questi ci volevano ammazzare? Mascherine, un'altra bomba su Arcuri

"Siamo stati insieme adesso un'ora per vedere il suo decreto e ho dato alcuni suggerimenti", spiegando che "è in questa fase la persona più importante del Paese". Per i giudici quindi Benotti ha "sostenuto perfino di aver contribuito alla stesura del suo decreto di nomina a Commissario". Tutte frasi che spingono i magistrati a capire se l'ex commissario fosse stato a conoscenza delle provvigioni incassate da Benotti (12 milioni circa) come intermediario per la fornitura di quelle mascherine. D'altronde per i giudici Benotti "si era accreditato presso la Struttura commissariale per il solo fatto di essere amico di Arcuri".

"Provocati più contagi?". Bomba-Minzolini: mascherine "farlocche". Non solo Arcuri, chi rischia "il reato di omicidio colposo"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.