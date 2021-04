Rula Jebreal umilia il Pd: "Silvio Berlusconi ha fatto di più per le donne in politica"

14 aprile 2021 a

"Sono molto delusa dal Pd: invece di portare avanti le donne in gamba, come la straordinaria Elly Schlein, le usa solo per immagine. Se va avanti così non merita il nostro voto. Il paradosso è che Berlusconi, tante volte accusato di comportamenti offensivi nei nostri confronti, indicando due ministre ha fatto di più. Enrico Letta ha vissuto a Parigi, in una realtà più emancipata: spero sia più aperto e ci ascolti". Il complimento che non ti aspetti al Cav, arriva da una nemica storica di Sua Emittenza come Rula Jebreal.

La giornalista lo fa in una intervista al settimanale F che le dedica la copertina del nuovo numero in edicola. La Jebreal inoltre rimanda al mittente il falso mito della non solidarietà tra donne: "Sono gli uomini a dirlo, per indebolirci. A Sanremo tutti mi chiedevano cosa pensassi di Diletta Leotta: sembrava volessero metterci una contro l’altra. Ma io la trovavo bella, intelligente, come tale andava sostenuta e l’ho fatto. Non vedo le altre come una minaccia. Al contrario, devo la mia carriera alle donne: Tina Brown negli Stati Uniti, e in Italia Afef, donna bellissima e di grande intelligenza cui sarò per sempre grata. Suggerì lei al marito Tronchetti Provera, quando era proprietario di La7, di assumermi", rivela nell'intervista.

Non esclude un impegno politico, ma in futuro. Non ora. "In una società più aperta alle donne. I tempi non sono maturi per una come me, fino a quando non c’è rispetto per persone come Liliana Segre e Laura Boldrini. E a proposito dell'ex presidente della Camera e del recente annuncio della sua malattia, la Jebreal ha voluto omaggiarla con un pensiero: "Laura è una combattente, come ho scritto nel mio ultimo libro, Il cambiamento che meritiamo. Il coraggio della sua dignità oggi mi commuove e mi ispira profondamente", ha concluso la giornalista.

