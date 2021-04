Fabrizio Corona, nuovo dramma: faccia ricoperta di sangue, l'orrore a casa sua. "Ora torno in carcere"

19 aprile 2021 a

Fabrizio Corona è tornato ad autolesionarsi. Nonostante la recente scarcerazione e la decisione del Tribunale di Sorveglianza di concedergli i domiciliari, l'ex re dei paparazzi ha deciso di farsi di nuovo del male. Nelle sue ultime storie Instagram, lo si vede col volto ricoperto di sangue e una fascia stretta attorno al braccio. Nel video caricato compaiono anche diversi membri del personale sanitario accorsi a casa sua per aiutarlo e medicarlo. "Ho perso molto sangue. Adesso vado a curarmi, poi vado in carcere", ha detto Corona al telefono con qualcuno.

Il calvario dell'ex fotografo dei vip è iniziato lo scorso 11 marzo, quando il Tribunale gli ha revocato i domiciliari a causa di una serie di violazioni delle prescrizioni. Domiciliari concessi a Corona nel 2019 per via di una patologia psichiatrica di cui soffre. Il ritorno in carcere ha fatto letteralmente impazzire l'ex agente fotografico, che ha contestato la decisione dei giudici prima ferendosi ad un braccio, poi rompendo il vetro di un'ambulanza e infine finendo nel reparto psichiatrico del Niguarda per oltre 10 giorni.

In ospedale, inoltre, Fabrizio Corona, aveva dato inizio a uno sciopero della fame in segno di protesta. Ecco perché più volte i suoi legali si sono detti preoccupati per le sue condizioni di salute. E anche la mamma, Gabriella Privitera, aveva chiesto la scarcerazione del figlio perché in apprensione per la sua vita. Tanti i messaggi di solidarietà nei confronti di Corona, a partire da Adriano Celentano, che gli ha scritto delle lettere per dimostrargli vicinanza.

