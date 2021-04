Stasera Italia, Augusto Minzolini: "Draghi deve fare proposte con una logica, la gente è stressata"

24 aprile 2021 a

a

a

E' fondamentale in questo momento la "capacità di comunicazione di Mario Draghi": Augusto Minzolini, ospite di Stasera Italia su Rete 4, parla in questi termini del presidente del Consiglio e delle misure al centro del dibattito pubblico in questo periodo, da quelle anti-Covid a quelle di cui si sta discutendo proprio adesso in merito al Pnrr, il piano nazionale di resilienza e ripresa.

"Scandaloso, smascherate la balle di Draghi sulle tasse". Meloni a valanga: ecco chi sta per essere massacrato

"Lui deve fare delle proposte con una logica, che siano comprensibili non a Enrico Letta o a Matteo Salvini, ma alla gente", ha continuato il giornalista. Secondo Minzolini, infatti, la stessa misura del coprifuoco alle 22 o alle 23 non deve venire fuori come una sorta di contentino che si dà a un partito piuttosto che a un altro. "L’opinione pubblica è stressata, deve capire quello che Draghi dice, che sia un’apertura o una chiusura", ha aggiunto ancora la firma del Giornale.

Cdm rinviato ancora, ultimatum grillino a Draghi e i paletti della Lega: volano gli stracci, governo in affanno

Passando poi al piano cui il governo sta lavorando per l'utilizzo dei miliardi del Recovery Fund, il giornalista ha spiegato: "Noi partiamo da un presupposto: l’Italia era già in crisi prima dell'arrivo del Covid. Ecco perché bisogna fare delle riforme che servano al nostro Paese. Abbiamo parlato per tanti anni di burocrazia e semplificazione, ma siamo sempre allo stesso punto, per non parlare poi della giustizia". E ancora: "Non si può restare fermi, perché altrimenti si torna alla crisi precedente, che era già abbastanza complicata".

Lo schiaffo alla scienza di Mario Draghi, Bassetti picchia durissimo: "Cocciutaggine, la scelta incomprensibile"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.