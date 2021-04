Cesara Buonamici, rapina choc a Firenze: fermata in auto da banditi armati, via il Rolex

25 aprile 2021 a

Cesara Buonamici, volto noto del Tg di Canale 5 e il marito, il medico Joshua Kalman, sono stati vittime di una rapina choc ieri sera vicino a Firenze. Un sabato sera di paura per la coppia: i due si trovavano nella loro auto a Pozzolatico, in Toscana, fermi a un incrocio, quando alcune persone a volto coperto si sono avvicinate a loro e hanno aperto gli sportelli della macchina per rapinarli dei loro orologi Rolex.

I rapinatori, stando a quanto riporta il quotidiano locale La Nazione, avrebbero anche minacciato la coppia di tirare fuori le armi. Dalle notizie trapelate finora, non risulta che la giornalista, 64 anni e originaria di Fiesole, e il marito siano feriti. Ma lo choc è stato piuttosto forte. E' stata la stessa coppia, poi, ad allertare le forze dell'ordine.

Sul posto, quindi, è arrivata immediatamente la polizia e adesso indaga la squadra mobile di Firenze. La speranza è quella di rintracciare la "banda del Rolex" entrata in azione in Toscana. Si tratta, a quanto pare, di malviventi ormai noti e specializzati soprattutto in colpi su orologi di lusso. Dalle prime testimonianze, inoltre, risulta che i banditi avessero un accento napoletano. Un episodio simile è avvenuto il giorno prima, venerdì, in zona piazza Beccaria: una donna era stata rapinata del suo Rolex Daytona da un malvivente a bordo di una moto, guidata da un complice. Le hanno sfilato l'orologio dal braccio prima di scappare con il bottino.

