Meghan Markle rovinata dal principe Harry: "Era suo compito, non ha voluto". Terremoto a Corte, l'ultima bomba

I tabloid nel Regno Unito continuano a scavare a fondo sui reali inglesi, al centro di un periodo difficilissimo: dall'intervista di Meghan Markle e del principe Harry alla morte di Filippo, fino ad arrivare al 95esimo triste e solitario compleanno della Regina Elisabetta. E l'ultima bomba arriva da Robert Johnson, esperto dei Windsor, che trascina sull'ipotetico banco degli imputati proprio Harry, la cui colpa sarebbe stata sostanzialmente di aver mandato Meghan allo sbaraglio all'inizio della loro storia".

"Meghan Markle avrebbe dovuto essere preparata alla vita all’interno della famiglia Reale - afferma Johnson su Page Six, intervista poi ripresa dal tabloid Daily Star - e spettava al principe Harry parlarle di una Casa Reale basata sulla tradizione", rimarca l'esperto.

Dunque, parlando dell'intervista alla Cbs, aggiunge: "Oprah ha interrogato Meghan e Harry sulla vita all’interno del Palazzo Reale e la Duchessa ha spiegato quanto fosse impreparata ad assumere il suo ruolo nella monarchia. Meghan ha affermato di non aver ricevuto alcuna formazione formale e che suo marito, il principe Harry, le aveva insegnato in particolare soltanto come e quando fare la riverenza", ha ricordato.

Infine Robert Johnson ha spiegato che l’onere di un insegnamento doveva ricadere su Harry. Quale insegnamento? Presto detto: quello cioè di preparare sua moglie per una vita sotto i riflettori. Questo è il vero motivo per cui, almeno stando all'esperto, le cose non hanno funzionato: "È stato principalmente Harry a non aver dato le giuste indicazioni alla moglie". Infine, la teoria: "Forse Harry non voleva spiegarlo perché è un duro lavoro essere un membro della famiglia reale, diversamente da quanto pensa la gente", ha concluso Roberto Johnson.

