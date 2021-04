PiazzaPulita, Matteo Bassetti senza precedenti: "Che titolo ha lei? Un dato? Uno studio?". Furibondo, sbriciola il collega

30 aprile 2021 a

Volano gli stracci a PiazzaPulita, il programma di Corrado Formigli in onda su La7, la puntata è quella di giovedì 29 aprile. Si parla di coronavirus e varianti, ospiti ecco Matteo Bassetti, direttore malattie infettive del San Martino di Genova, e Andrea Casadio, medico e giornalista. E lo scontro, da Corrado Formigli, trascende sulle varianti.

Secondo Casadio, infatti, le varianti essendo più contagiose sono anche più letali. Equazione che fa schizzare Bassetti, il quale tuona: "La storia della medicina si fa con l'evidenza scientifica e con le pubblicazioni sulle riviste internazionali. In tv si va se si ha da dire qualcosa da dire e se si ha pubblicato qualcosa su studi internazionali". A quel punto Casadio lo interrompe: "Essendo molto più contagiosa... uccide più persone".

E Bassetti sbotta: "Ha un dato scientifico? Uno studio?". "La variante E4848K, quella inglese, è assolutamente più contagiosa e quindi provoca anche più morti", replica. E ancora, Bassetti picchia durissimo: "Non può dire che è più elevata, vuol dire che non sa di cosa sta parlando. È medico lei? Ah sì? Che specialità ha?". "Neuroscienze...", "Allora parli di neuroscienze", lo fulmina Bassetti. Ma non è finita, perché lo scontro tra i due esperti continua per altri, lunghi, minuti. Nel video qui sotto, ecco il diverbio nella sua versione integrale.

