Dritto e Rovescio, Mauro Corona ridicolizza Roberto Speranza: "Chi voglio mettere al posto di quello lì"

Siamo a Dritto e Rovescio, il programma di Paolo Del Debbio in onda su Rete 4, la puntata è quella di giovedì 29 aprile. Ospite in collegamento, come sempre da qualche settimana a questa parte, ecco Mauro Corona, lo scrittore e alpinista. Si parla di Roberto Speranza, il ministro della Salute che è sopravvissuto anche alla triplice mozione di sfiducia che è stata votata, e respinta, mercoledì.

E Del Debbio interpella lo scrittore proprio su questo: "Ha visto che il Parlamento ha salvato Speranza anche questa volta?". E Corona risponde: "Eh... sì ho visto. Quello lì ha sette vite come i gatti, ma adesso che metteremo al posto suo i virologi e gli epidemiologi in un mese funzionarà tutto. Perché non bisogna solo annunciare, bisogna provare. Io adesso ti do le chiavi, ma adesso guida tu. Ma da domani mattina", conclude lo scrittore. Insomma, anche Mauro Corona mostra di nutrire poca fiducia nel titolare della Salute.

Per inciso, al netto della sfiducia respinta, su Speranza ora pende l'ipotesi di una commissione d'inchiesta parlamentare, chiesta da Lega, Forza Italia e che potrebbe volere anche Italia Viva. Oltre alla gestione del piano pandemico e alle mancate zone rosse, le forze politiche vogliono fare chiarezza su altri aspetti logistici che riguardano il ministro, quali le forniture di mascherine. Senza scordare, infine, che su Speranza pende l'inchiesta della procura di Bergamo.

