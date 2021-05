Primo maggio, Fedez censurato? Riccardo Cucchi contro la Rai: "Ci ho lavorato 40 anni, ma..."

02 maggio 2021 a

a

a

Grosso imbarazzo in Rai per il pasticcio Fedez al Concertone del Primo maggio. Il rapper si scaglia contro la Lega sul Ddl Zan e denuncia di aver ricevuto l'ordine da viale Mazzini di comunicare il testo del suo intervento in anticipo. La Rai smentisce e a tarda sera Fedez pubblica la conversazione avuta con il vicedirettore di Rai3 Ilaria Capitani. Al di là del merito, un disastro comunicativo per la tv pubblica.

"Prima volta che mi succede". Fedez a muso duro con Lega e Rai: "Cosa mi hanno chiesto", terremoto politico al concertone





Sui social, come prevedibile, sono tutti o quasi a favore di Fedez. E anche una colonna storica della Rai come Riccardo Cucchi, voce indimenticabile di Tutto il calcio minuto per minuto, si unisce alle critiche: "Sono legato alla mia ex azienda. Vi ho lavorato con passione e dedizione per 40 anni. Il servizio pubblico deve essere garanzia di libertà e democrazia. Sempre. Senza eccezioni. Di più, se possibile, in tema di diritti civili. Nessuno può essere invitato a tacere".

"Quanto ci costa questa roba 'de sinistra'". Rabbia Salvini sul concertone del Primo Maggio: chi mette nel mirino

I politici di centrosinistra gridano allo scandalo, ma c'è anche chi su Twitter evidenzia le loro ipocrisie: "Un sacco di parlamentar/senator/sostenitor di simil sinistra che scrivono che Fedez ha avuto il coraggio di dire qualcosa che loro non hanno mai avuto il coraggio di dire", ironizza la scrittrice Valeria Parrella. "La verità - aggiunge Elisa D'Ospina - è che Fedez alla politica fa paura: ha un seguito pazzesco, in un anno ha raccolto milioni di euro per i lavoratori dello spettacolo e costruito in un mese un ospedale. Praticamente ha fatto più politica lui in pochi mesi che interi partiti in decenni". E Pinuccio, inviato di Striscia la notizia protagonista da mesi di una durissima inchiesta sugli sprechi di denaro pubblico della Rai, rincara: "Fanno sorridere i politici che condividono il discorso di Fedez mentre si spartiscono le poltrone in Rai". E se da sinistra Laura Boldrini e Nicola Fratoianni (da sempre in prima fila sul Ddl Zan) difendono a spada tratta Fedez, Daniele Capezzone va controcorrente e attacca: "Grazie ai polli caduti nella trappola del furbissimo volpone Fedez, si parlerà per 48 ore di questo, invece che di 'inezie' come coprifuoco e scandalo Csm.

A proposito, ho un terribile vuoto di memoria: chi è il Presidente del Csm? Perché non parla e non agisce?".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.