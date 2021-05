Silvio Berlusconi, "la spina nel fianco": cosa spunta a Cologno Monzese, notate nulla di strano?

03 maggio 2021 a

“Mediaset nerazzurra”, firmato da “La spina nel fianco”: è questo lo striscione apparso a Cologno Monzese il giorno dopo la vittoria del diciannovesimo scudetto da parte dell’Inter. Alcuni dipendenti di fede nerazzurra hanno quindi voluto festeggiare in modo goliardico a casa dei Berlusconi, con Silvio che ha fatto la storia del Milan e adesso sta provando a portare per la prima volta in Serie A anche il Monza. Ma di sicuro l’ex presidente dei rossoneri sarà contento di aver visto lo scudetto tornare a Milano, seppur sulla sponda nerazzurra.

Tra l’altro il Cav è da poco tornato a casa: il suo medico curante, il dottor Alberto Zangrillo, ha accettato che venisse dimesso dall’ospedale San Raffaele di Milano, dove ha trascorso venti giorni di ricovero, ma ad una sola condizione. Quella di trasformare la villa di Arcore in una sorta di ospedale privato, con tutte le strumentazioni utili alle cure in corso. La notizia è stata data dal Corriere della Sera, secondo cui le condizioni di salute dell’ex presidente del Consiglio sono ancora da tenere sotto stretta osservazione.

Colpa degli strascichi del Covid, che ha colpito Berlusconi lo scorso settembre. “Se lo avessi avuto marzo sarei morto”, aveva confessato ai tempi. Dopo diversi mesi si sentono ancora gli effetti del contagio, essendo il Cav una persona di 84 anni che negli scorsi anni ha anche avuto problemi cardiaci, con tanto di operazione d’urgenza. Per questo Zangrillo avrebbe imposto il compromesso di allestire una sorta di ospedale ad Arcore.

