Cesena, l'infermiera si dà ai video amatoriali a luci rosse: "Ho lasciato il reparto Covid, ora mi chiamo Harley Sixx". Roba estrema

Faceva l'assistente sociosanitaria ma la pandemia ha cambiato tutto, anche la sua vita. Harley Sixx, nome d'arte di una giovane donna di 35 anni di Cesenate, con il Coronavirus ha dato una svolta alla sua carriera: ha tolto il camice e si è data al porno amatoriale. "L’idea è venuta per la prima volta al mio partner, ma poi ha intrigato in fretta anche me, che ero alla ricerca di nuove motivazioni. Ho fatto la cantante, una passione che mi accompagna da anni e che mi ha permesso di realizzare anche progetti importanti, ma a causa della pandemia tutto si è fermato. Nel frattempo lavoravo in una struttura sanitaria, anche nei reparti di quarantena, e ho toccato con mano il lato più cupo di questo periodo. Ho deciso di voltare pagina, sì, in modo radicale", racconta in una intervista a Il Resto del Carlino.

Una decisione maturata dopo aver visto un servizio de Le Iene su Danika e Steve Mori, due star del settore. "Ho cercato di contattare Danika e lei mi ha immediatamente risposto, dandomi tanti preziosi consigli", prosegue Harley Sixx. "Così mi sono resa conto che davvero quella del porno poteva essere la mia strada", "ho deciso con serenità".

Anche perché la scelta del porno è pur sempre una scelta estrema. "Comincio col dire che da sempre ho ricevuto critiche, anche pesanti, nell’ambito di quello che facevo. Pure in settori decisamente più ‘ordinari’ di quello attuale. Così ho pensato che tanto vale fare quello che mi piace, senza farmi influenzare da chi si sente in diritto di esprimere giudizi, magari senza sapere nulla di me. È proprio questo aspetto che voglio trasmettere a mio figlio: voglio educarlo a giudicare le persone, a partire dalla mamma, in base a valori ben più profondi rispetto alla semplice apparenza".

Quanto al suo compagno, dice Harley, "abbiamo un rapporto molto complice e condividiamo questo percorso. Ci concentriamo prevalentemente sul settore amatoriale, mantenendo la cosa tra noi. D’altra parte questo è un mondo molto difficile da gestire e se non fai attenzione rischi diventare ‘carne da macello’. Ho tutte le intenzioni di evitarlo e allo stesso tempo affermarmi con le mie caratteristiche e le mie peculiarità. A questo sto affiancando collaborazioni con nomi importanti del settore: cito Max Felicitas".

La coppia gira "video ogni giorno, ma questa è soltanto una piccolissima parte del tutto. L’aspetto cruciale è quello della lavorazione delle immagini e dalla promozione. Fino a qualche mese fa ero del tutto digiuna del mondo dei social, ora ho cominciato a orientarmi". Al momento non guadagna molto "ma è l’inizio, lo avevo messo in preventivo. Sono fiduciosa che le cose cambieranno".

