Stasera Italia, Federico Rampini: "Un americano non può prendere un aereo e venire in Italia". E' la fine del turismo?

"Bisogna dare date certe": Federico Rampini, ospite di Barbara Palombelli a Stasera Italia su Rete 4, ha detto la sua sul turismo in Italia. Il giornalista di Repubblica, in particolare, ha spiegato che il nostro Paese è molto indietro rispetto agli Stati Uniti, dove si trova lui. "New York riapre il 19 maggio e il Sindaco inizia una campagna per il rilancio del turismo. Stiamo parlando di una macchina organizzativa molto grossa, l’industria dello spettacolo qui a New York ha delle produzioni che coinvolgono centinaia e centinaia di persone, tra attori e tecnici", ha raccontato.

Insistendo sull'importanza di dare certezze, poi, Rampini ha sottolineato: "Nel caso dell’Italia, la certezza più importante andrebbe data ai turisti stranieri accelerando i tempi di un passaporto sanitario. Perché non basta dire, in linea di principio, che l’Italia quest’estate vuole rivedere i turisti americani, bisogna dare uno strumento per evitare tutte le barriere che ancora ci sono". Chiaro riferimento al recente discorso del premier Mario Draghi, che ha invitato i turisti a prenotare le vacanze in Italia.

Il giornalista ha spiegato che adesso i turisti hanno non poche difficoltà a volare verso il nostro Paese. "In questo momento un cittadino americano non può prendere un aereo e andare in Italia per fare le vacanze, sono ammesse solo delle eccezioni molto limitate. Bisogna dare una data certa agli americani se volete che tornino in massa, come desiderano fare, a visitare l’Italia quest’estate", ha avvertito infine Rampini.

